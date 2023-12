Büszkén tekinthetünk vissza a 2023-es évre, hiszen ismételten sikeres időszakot zártunk Apátfalva életében – kezdte az év értékelését Apátfalva első embere, Szekeres Ferenc. Amikor azt kértük, beszéljen bővebben is arról, miért gondolja úgy, hogy jó szívvel búcsúzhat a lassan véget érő esztendőtől, elsősorban a pályázati támogatásból megvalósult beruházásokat említette, illetve hogy mi mindenre nyertek pénzt. – Több mint 815 millió forintból tudtuk és tudjuk Apátfalvát fejleszteni

– hangsúlyozta.

Mint felidézte, befejezték a belvízelvezető rendszerek nagyszabású korszerűsítését, ami kulcsfontosságú Apátfalva mindennapi életében. Erre a célra 300 millió forint uniós támogatást nyert az önkormányzat. Ez volt a megkapott legnagyobb összeg. 175 millió forintos támogatásból nagyszabású útfejlesztés, a belterületi közutak aszfaltozása indulhatott el. Közel hasonló nagyságrendű, 160 milliós támogatásban részesült a falu a kultúrház energetikai korszerűsítésére, illetve később további 25 milliót kapott a nagyterem felújítására.

A kisebb, de fontos célokra elnyert összegekről is beszélt. – Sikeresen pályázunk például a kistérségi Start mintaprogramokra, és 130 millió forintot nyertünk. Az a 71 ember, akinek ennek révén munkát biztosítunk, erre nagyon számított. Számukra ez biztosítja a megélhetést – hangsúlyozta. Elmondta azt is, hogy a szociális tüzelőanyag-pályázaton 5,2 millió érkezett a község számlájára. Ebből több mint 2200 mázsa tűzifát szereztek be. Ezt már ki is osztották. Befejeződött a belterületi járdák felújítása is, a beruházást a Belügyminisztériumtól nyert 20 millió forintból fedezték.

A polgármester értékelése szerint Apátfalva sikeres és nagyon szépen fejlődik.

A település kapcsolatai nagyon jók, ezt a felsorolt pályázati eredmények is bizonyítják

– tette hozzá.