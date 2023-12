Mint megírtuk, az ünnepekre készpénz nélkül maradt Zákányszék, mert a polgármesteri hivatal mellet található MHB Bank által üzemeltetett bankautomata nem működik. Az ásotthalmi önkormányzat ugyanerről a problémáról számolt be: az önkormányzat is több ízben megkereste az elmúlt másfél hétben az ATM üzemeltetőt, valamint a bankot is azzal kapcsolatban, hogy nem működik az ásotthalmi bankautomata. Más környékbeli településhez hasonlóan, az ásotthalmi ügyfeleket is a mórahalmi fiók ATM-éhez irányították. Az önkormányzat azt írja, csak arról tudnak tájékoztatást adni, hogy az ATM-et üzemeltető cég a mai napig válasszal és intézkedéssel sem élt a megkeresésükre.