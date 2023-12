A nagy múltú és mindenki által kedvelt kirendeltség fontos része a településnek és több ponton is kapcsolódik a falu hétköznapjaihoz. Egyfelől önkormányzatunk és községünk számlavezető pénzintézetéről van szó, de a bezárás elsősorban azoknak okoz problémát, akik banki ügyeiket személyesen intézik és nem járatosak az elektronikus bankolásban. Sokan vannak köztük időseink, külterületi lakosaink, akik számára egyébként is körülményes más településre utazni azért, hogy számlájukhoz hozzáférjenek. A döntést tényként közölték velem, amelyet tudomásul kell venni, mégis úgy érzem, itt is ki kell fejeznem a tiltakozásomat, hiszen a bezárásnak köszönhetően hátrányos helyzetbe kerül a település valamennyi lakója