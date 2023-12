A korábbi esős időjárás és a korai sötétedés sem feltétlenül kedvez, kedvezett az építkezésnek, ennek ellenére látványosan halad a kivitelező. Ahogy Zsótér Károly nemrégiben a Rádió7-nek elmondta, ahhoz, hogy bontással együtt, teljesen a nulláról kezdve nyolc hónap alatt elkészüljenek, meglehetősen szigorú hajtással, munka fegyelemmel kellett dolgozniuk. Figyelemmel követte, ahogy olykor még kora este is a kültéri feladatokkal foglalkoztak a munkások; például fejlámpával felszerelkezve betonozták a kerítés alapját. A város vezetője hangsúlyozta továbbá, hogy a kisgyermekeket nevelő intézmény egyes elemeit külön szabályok szerint kellett megtervezni, példaként említette, hogy még a falakat is speciális anyaggal festették le, de sok egyéb biztonsági szempont is volt a belső és külső terek kialakításánál.

Forrás: Tábori Szilvia

Földszinttől a tetőig zajlanak a munkálatok: dolgoznak többek között az ácsok, a bádogosok, helyükön vannak a nyílászárók, teljesen elkészült a földszinti falak gipszkartonozása, festése. Elkészült az elektromos hálózat, a geotermikus fűtésrendszer, rendben van a szennyvízhálózat, zajlik a szerelvényezés. Az udvar, a játszótér és a terasz egy külön egységet alkot, már dolgoznak a földmunkagépek, megfelelő alapot kialakítva a kültéri játékoknak.

Az önkormányzat csaknem 970 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósítja meg a pályázatot. A projekt fő célja a bölcsődei ellátás biztosítása a település központi részén található önkormányzati területre történő új bölcsőde építésével.