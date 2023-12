Makón egyre többen kérnek a haláluk után temetés helyett hamvasztást, valamint hogy hamvaikat szórják a Marosba. Czirbus Gábor önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) most megfogalmazott egy javaslatot: épüljön emlékhely a folyó partján, amit a szerettükre emlékezni vágyók felkereshetnek.

Czirbus javaslatához az ötletet az adta, hogy jelenleg is van egy hely a parton, ahová sokan helyeznek emléktáblát, virágtartókat, visznek mécseseket és virágokat, azonban mostani formájában meglehetősen rendezetlen képet mutat. Ő maga is felkereste már több alkalommal. Ez a híd lábához közel, a folyó jobb partján, a Maros-parti labdarúgópálya szomszédságában található. A képviselő elképzelése szerint valahol itt kellene kialakítani egy méltó küllemű emlékhelyet. Úgy nézne ki, mint egy urnafal, melyre a hozzátartozók egységes formában rögzíthetnék elhunyt szerettük tábláját, feltüntetve a nevet és az évszámokat. A falra virág- és mécsestartókat is felszerelhetnének, közvetlen környezetét pedig parkosítanák, illetve térkővel vagy fehér kaviccsal burkolnák.

A javaslatot Czirbus a pénzügyi és ügyrendi bizottság keddi ülésén, majd a képviselő-testület ezt követő, szerdán esedékes ülésen szeretné beterjeszteni mint önálló képviselői indítványt. Ebben egyúttal azt is kérné, hogy a jövő évi költségvetésből különítsenek el egy összeget az emlékhely megtervezésére és kialakítására.