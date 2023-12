Vármegyei szinten 1251 esetet láttunk el, ami Szeged vonatkozásában 581 feladatot jelentett. Vélhetően a beköszöntő hidegfront volt az, ami ezt a feladatszám-emelkedést okozta. Valószínűleg a fronttal összefüggésben megemelkedtek akár a szív-érrendszeri panaszok, akár a neurológiai betegségek számai, illetve közlekedési balesetek is előfordultak az elmúlt egy hétben

– közölte szerdai podcastünkben Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársa.

A mentőtiszt ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy ködös az idő, a dér lecsapódik az úttestekre, a csúszós utakon könnyebben fordulnak elő közlekedési balesetek.

Kérdeztük arról is, hogy érzékelhető-e az esetekben az, hogy megindult az ünnepek előtti roham, megkezdődtek az adventi vásárok.

– Egyelőre még nem látunk ezzel kapcsolatban feladatszám-emelkedést. Nyilvánvalóan ott, ahol sok az ember, a nagy számok törvénye alapján a betegségek, rosszullétek, vagy akár a balesetek is nagyobb számban fordulhatnak elő. Számolnunk kell azzal, hogy akár a vásárokban, akár a bevásárlóközpontokban több feladat érkezik. De ez akkora feladatszám-emelkedést nem jelent, hogy erre külön készülnünk kelljen

– avatott be.

Miután nemrégiben egy debreceni üzletben az ott dolgozók, majd az Országos Mentőszolgálat bajtársai mentettek meg vásárlót, megkérdeztük a mentőtisztet, hogy a cukorbetegséggel, magas vérnyomással vagy ahhoz hasonló problémákkal küzdők miként induljanak neki a nagybevásárlásnak.

Számítani kell arra, hogy a nagy tömeg miatt később végeznek majd, így például a cukorbetegek, miután beadták az inzulint, ügyeljenek a szénhidrátbevitelre, hogy ne essen le a cukruk. Ilyenkor egy kicsit feszültebb állapotba kerülhetünk, ezért számítani lehet a vérnyomás kiugrására, főként a vérnyomásproblémákkal küzdőknél. Mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy úgy induljanak el, hogy a saját rendszeresen szedett gyógyszereiket bevették, illetve alapvetően jól érzik magukat és alkalmasnak érzik magukat arra, ami ilyenkor a bevásárlóközpontokban szokott lenni

– magyarázta.

A podcastünkben kitértünk még arra is, hogy a mentők ünneplik-e a Mikulást, állítanak-e idén fát, valamint szó esett arról is, hogy a hősképzés akár egy csapatépítő programnak is kiváló lehet.