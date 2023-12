Ki mondta, hogy karácsonykor csak a családdal lehet lenni? Bár tény, hogy jóval kevesebb program közül választhatunk a következő időszakban, mint azt megszoktuk Szegeden és környékén, így is számos lehetőség közül válogathat, akinek elege van már a karácsonyi készülődésből vagy később a családi összejövetelekből. Timár Kriszta és Arany T. János kollégáink ajánlanak többek között ünnepi takarítás helyett élményfürdőzést, jégszobrász show-t, koncertet és Harry Potter-témájú főzőklubot, az ünnepek utáni nihilre pedig színházat, sörkóstolót és stand-up estet. És persze jönnek az elmaradhatatlan filmajánlók is, természetesen most karácsonyi tematikával. Jó szórakozást kívánunk!