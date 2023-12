A mikulást mindenki nagyon várja. Öröm a gyerekeknek örömet szerezni, de azért valljuk be, mi felnőttek is szeretjük magunkat meglepni egy kis ajándékkal. Például nehezen tudunk ellenállni ilyenkor egy új mikulásvirágnak. A szép piros virágok, illetve tulajdonképpen elszíneződött levelek hozzátartoznak az ünnepvárás hangulatához. Csakhogy, mire véget ér az ünnep, sokszor a gyönyörűen pompázó mikulásvirág is lehullajtja leveleit, megkopaszodik. Hogy mivel szoktuk kinyírni a mikulásvirágot, illetve hogyan biztosíthatjuk a túlélését, erről beszélgettünk Sipos József növényorvossal, Sipos gazdával.