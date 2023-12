A Délmagyar Podcast legfrissebb adásában Ragány Zoltánnal, ügyvéddel és a Szegedi Tudományegyetem mesteroktatójával beszélgetünk. Az interjú apropóját a nők elleni erőszak világnapja adja, azonban sokkal többről lesz szó, hiszen egy kapcsolatban élők közötti erőszak esetében nem mindig a nők, vagy nemcsak ők az áldozatok. Ragány Zoltán elmondja, hogy a legfőbb elszenvedők, ha nem is tettlegesen, de minden esetben a gyerekek. Arra is ad tippet, hogy hogyan védekezhetünk és megismerhetjük a királybizonyíték fogalmát is a Délmagyar Podcast aktuális adásában.