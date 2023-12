Ismét jelentkezik a Délmagyarország szerkesztőségi podcastja a Piszkavas a delmagyar.hu oldalon. Gidró Kriszta főszerkesztő, Majzik Attila szerkesztő, és Suki Zoltán újságíró a legfrissebb adásban egyebek mellett arról beszélgettek, hogy sokan próbálnak ügyeskedni a tűzifával a Facebookon. Annyian, hogy az már a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak is feltűnt, és végeztek egy sor próbavásárlást. Kiderült: bőven akadnak csalók Csongrád-Csanád vármegyében is. Szó volt arról is, hogy tizenkét új autóbusz korszerűsíti az állományt Csongrád-Csanádban. A műsor végén pedig egy késes támadást elemeznek ki a Piszkavas résztvevői.