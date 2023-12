A reggelihez hasonlóan, hétfőn délután sem okozott nagyobb problémát a buszsorőrök sztrájkja Szegeden. Lapunk a Vadkerti téren egyetlen várakozó utassal sem találkozott, és a nagyállomástól, valamint Petőfitelepről is elindultak a Volánbusz járatai, egy-kettő maradhatott ki. Hasonló volt a helyzet a Mars téren is. A városban egyébként a szokásos délutáni káoszt tapasztaltuk, a dugók Szegeden buszokkal és azok nélkül is mindennaposak.