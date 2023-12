2019-ben szervezte meg legutóbb a Bordány Sportkör a BSK Sportbálat. A közelmúltban ismét találkoztak a szervezők és a résztvevő családok, baráti társaságok és a sportolók. A résztvevőket Kiss-Patik Péter egyesületi elnök köszöntötte, aki az elmúlt időszakban elért eredményekről, az együttműködések keretében megvalósuló fejlesztésekről és a közösségi erőből fakadó új célkitűzésekről is beszélt. Díjátadásra is sor került, ezúttal az év női sportolója, valamint az év férfi sportolója elismerést adták át. A lányoknál a labdarúgás mellett a tollaslabdában is évek óta kimagasló teljesítményt nyújtó Vér Zsófit, míg a fiúknál a már öt éve a felnőtt labdarúgócsapatban játszó, mára már az egyesület kapitányaként is szereplő Visnyei Dávid részesült díjazásban.