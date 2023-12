Helyi közélet 1 órája

Domaszéken járnak a Karácsonyi Angyalok

A szorgos munkával telt év, az év végi rendezvények után Domaszéken is elérkezett az elcsendesedés időszaka, amikor a nagyközség első emberének is több alkalma nyílik családja körében tölteni az időt, ezért is szereti nagyon a karácsonyt Sziráki Krisztián. No meg azért, mert ilyenkor azokra terelődik a figyelem, akiknek ebből nagyon kevés jut.

Nánai Márta Nánai Márta

Sziráki Krisztián polgármester. Fotó: Karnok Csaba KC

A Domaszéki Karácsonyi Angyalok elnevezésű, évről évre bővülő csoporttal együtt azokat a családokat keresi fel Sziráki Krisztián polgármester, akik az átlagnál nehezebb körülmények között élnek. Az a céljuk, hogy ne csak karácsonykor, hanem az év többi részében is jusson kedvesség, figyelem az embertársaiknak. Karácsonyi jó cselekedetek Domaszéknek éppen az az erőssége, hogy új erőt tud meríteni az adventi időszakból, a karácsonyból. A közösség iránti tenni akarás, lelkesedés, a másokra való odafigyelés készsége nálunk kitart a következő adventig – mondta el a polgármester. A közös munka már novemberben elkezdődik minden évben: a helyi nyugdíjasklubból, polgárőrökből, civil szervezetekből álló angyalok számára az önkormányzat segít felkutatni azokat a rászorulókat, magányosan élőket, akik jó szívvel fogadják az önkéntesen gyűjtött adományokat, a rövid beszélgetéseket – utóbbinak, állítja Sziráki Krisztián, sokszor jóval nagyobb a jelentősége, mint az adománynak. Fényes felvonulás A karácsonyi készülődés forgataga már régóta tart a külterületekkel együtt 5100 fős községben: a gyerekműsorokkal, közösségi megvendégelésekkel színesített adventi vasárnapok mellett motoros Mikulás- és fénytraktoros felvonulások is gazdagították az idei programsorozatot. Több mint ötven motoros közreműködésével, motorral gurult be a Mikulás a krampuszaival Domaszékre még december 3-án. A fénytraktoros felvonuláson – advent harmadik hétvégéjén – már a helyi gazdáké volt a főszerep, fényfüzérekkel feldíszített traktorjaikon járták be a község utcáit. A tanyavilágot is segítették Az idei év legnagyobb fejlesztését – egy nagyszabású útfejlesztési program részeként – nagy forgalmú külterületi utak javítása, illetve mintegy 3 km-es szakaszon három külterületi útszakasz leburkolása jelentette a nagyközségben – számolt be Sziráki Krisztián. A 250 kilométernyi önkormányzati úthálózattal és jelentős külterülettel rendelkező Domaszéken e beruházásoknak a tanyavilágban élők számára is óriási a jelentősége.

