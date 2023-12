A 2008-as alapítás óta visznek vidámságot a javarészt Csongrád-Csanád vármegye kórházaiban ápolt gyermekek életébe a Mosolykommandó Közhasznú Alapítvány bohócdoktorai. 2015 óta karitatív akciókat is szerveznek vármegye szerte, amelyek közül minden évben a legnagyobb a karácsonyi adományosztás. Idáig több mint két és félezer rászoruló nagycsaládot támogattak már. A Mosolykommandó az akciókat cégek, magánszemélyek és az adó egy százalékos felajánlásokból finanszírozza.

Fotó: Török János

Az ünnepi szeretetcsomagokat csütörtökön osztották ki az alapítvány Gutenberg utcai székhelyén. Pataki Gergely alapító, programkoordinátor lapunknak elmondta, előző nap Ásotthalmon adtak át a térségben élő rászoruló családoknak csaknem nyolcvan, kicsivel korábban pedig Zala megyében, Esztergályhorvátiban 150 élelmiszercsomagot. Szegeden összesen 186 csomaggal segítették a családokat, amelyekbe zömmel tartós élelmiszert, konzerveket, a gyerekeknek édességet, gabonapelyhet, de egy nagylelkű felajánlónak köszönhetően vicces zoknikat is csomagoltak.

A közeljövő akcióiról is beszámolt lapunknak Pataki Gergely. Január közepétől újra nekilátnak a kórházi gyermekosztályok látogatásának, ahol mesével, játékokkal, lufizsonglőrködéssel, zenével és bűvésztrükkökkel csempésznek vidámságot a gyerekek hétköznapjaiba.

Fotó: Török János

Tavasszal pedig bővíteni szeretnék önkénteseik számát, új bohócdoktorokat keresnek majd. Ha összejön a megfelelő létszám, terveik szerint nyár elején egy bohócdoktori iskolát is indítanak majd. Az alapító arra is kitért, hogy az előadóművészi kvalitások mellett komoly mentális felkészültséggel is kell bírniuk a bohócdoktoroknak.

A kórházi vizitek nem csak a gyerekeknek, de nekünk önkénteseknek is sok-sok örömöt okoznak. Nem tagadom azonban, hogy voltak nehéz helyzetek, amelyeket fel kellett dolgoznunk, hiszen nem egyszerű ez a munka, de már nem tudnánk élni enélkül. A legfőbb célkitűzés mindig az, hogy úgy hagyjuk el a kórtermet, hogy mosolyogjanak és nevessenek mögöttünk

– mondta Pataki Gergely.