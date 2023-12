Ferencszállás életét idén két kiemelt és az év folyamán megvalósult pályázat határozta meg

– kezdte a visszatekintést Jani János, a falu első embere.

Az egyik a csapadék- és belvízelvezető csatornák rekonstrukciója volt. A községben ezek 6 és fél kilométer hosszan húzódnak; egy részüket az elmúlt időszakban betonelemekkel tudták bélelni, de 4 és fél kilométernyi földmedrű maradt, eltömődött, beszakadozott átereszekkel. – Félő volt, hogy a szélsőséges időjárás miatt egy estleges villámárvíz komoly kárt okozna, így kiemelt feladatunknak tartottuk ennek rekonstrukcióját – hangsúlyozta. Ez végül egy sikeres pályázatnak köszönhetően 260 millió forintból megvalósult.

A másik a faluház felújítása. Ez az épület volt az utolsó a sorban, amit az elmúlt évek alatt nem tudtak felújítani. Pályázati forrásból 55 millióból ezt is sikerült megoldani.

Ami a jövőt illeti, néhány napja közel félmilliárd forint támogatással elindult egy projekt Ferencszálláson, amelynek köszönhetően a jelenleg Klárafalvára vezetett szennyvizünk a makói tisztítótelepre fog kerülni

– említette a legfontosabb célt. Hozzátette, egy már ugyancsak elnyert pályázat segítségével tavasszal kicserélik a játszótér kerítését és két új játékot is felszerelnek. További két nyertes pályázatból közösségi programokat fognak finanszírozni jövőre. Most készül egy pályázat a tornaterem tetőszerkezetének felújítására, illetve egy másik a járdák rendbe tétele érdekében is.

Változatlanul szeretnénk a Maros partot bevonni közösségi életünkbe. Ennek érdekében tárgyalásokat folytatunk a vízi turizmus adta lehetőségekről

– említette meg.

Természetesen nem mondtunk le a kerékpárút iránti régi igényünkről sem. Ehhez az engedélyes tervek rendelkezésünkre állnak, már csak a szükséges forrásra várunk

– tette hozzá.