A NEMO, vagyis a Network of European Museum Organizations éves konferenciájára hirdettek meg egy lehetőséget kelet-európai résztvevők számára.

Irsai Farkas László igazgató úr osztotta meg velünk a Pulszky Társaság felhívását a nyáron. Én a teljesen támogatott kategóriába nem estem bele, de a konferencián való részvételemet támogatták, a többi részét a múzeum és a fenntartó biztosította, mondván, ha már egy ilyen lehetőség adódik, képviseljem Szentest, illetve az intézményünket nemzetközi szinten. Ez azt jelentette, hogy több mint 300 fő érkezett Lahtiba közel 40 országból. Akikkel én találkoztam, főként kis múzeumokból jöttek, ugyanolyan kérdések merülnek fel bennük, mint bennünk, nagyon egymásra találtunk

– tudtuk meg Pesti Saroltától. A konferencia fő gondolatmenete a fenntarthatóságot érintette, hogy a múzeumok hogyan tudnak részt venni a klímaváltozás elleni küzdelemben, de olyan kényes kérdésekről is folytattak eszmecserét, mint a radikális aktivisták múzeumi akciói.

Lahti 2021-ben Európa zöld fővárosa volt, ezt a természetközeliséget még november végén is lehetett érezni, ahogy kicsit belekóstolt az ember az ottani életbe

– mesélte a múzeumpedagógus.

A Sibelius koncertteremben tartották a konferenciát, egy nagyon impozáns épületben. Pesti Sarolta kiválóan hasznosíthatta angol nyelvtudását, már régen hiányzott számára ez a nyelvi környezet.

Azokkal, akikkel összehozott a sors, szeretném ápolni a kapcsolatot, hiszen ötleteket kaptunk egymástól. Nagyon tetszett a konferencia mottója, hogy a kis lépés nem tűnik annyira fontosnak, de azt a legkönnyebb megtenni

– tette hozzá.

A Péter Pál Polgárház udvarát szeretnék fenntartható kertté varázsolni, ezért is bízott abban, hogy Finnországban találkozik olyan szakemberekkel, akik már átalakítottak így múzeumi felületet, kapott is ötleteket pár hasonló gondolkodású embertől.

Években kell gondolkozni, amikor ilyet tervezünk, és azt kell visszahozni az emberek tudatába, hogy van, amit nem tudunk felgyorsítani. Azt tudni kell, hogy a száz évvel ezelőtti növények már biztosan nem bírják a klimatikus változásokat. Valahol egy köztes megoldást kell találnunk

– magyarázta a múzeumpedagógus.

Kökény és Kázmér, a két varrott kisegér, a múzeum ismert „arcai” is vele tartottak az útra. Őket is meg akarta ismertetni szélesebb közönséggel, sikert is aratott a helyiek körében, amikor a városban szelfizett velük mindenhol. – Már a konferencián is figyeltek arra, nehogy elkallódjanak valahol – említette mosolyogva. Tervezi, hogy szakmai közönségnek és szentesi érdeklődőknek is tart előadást finnországi tapasztalatairól, például, hogy egy símúzeumban milyen jól sikerült a szimulátoros síugrása.