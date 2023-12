Ma már én is meg tudom erősíteni, amit a régi öregek mondtak, a napok idősebb korban gyorsan telnek. Most, amikor ebben a kis faluközösségben nyugalomban és békében ünnepelhetünk, legyen jelzés számunkra, hogy nemcsak magunkban és magunknak élünk. Mi jól ismerjük egymást, ez pedig még inkább arra ösztönöz bennünket, hogy figyeljünk oda a másikra és segítsük azokat, akik erre rászorulnak. Ez is a karácsony üzenete