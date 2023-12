Az iskola mind a tizennyolc osztálya települt ki az aulába, ahol mindenki kapott egy asztalt. Mindenhol volt valami, amit érdemes volt megkóstolni, az édességek mellett volt pizza, gyümölcssaláta is. A szolgáltatásokat egy fodrászat képviselte, ahol ezen a napon két fabatkáért lehetett hajat fonatni. A 8.b osztályosok a tanárokra is gondoltak, felnőtt zsákbamacskát is árultak, ezekben nem játékok, hanem kedves kis karácsonyi díszek voltak. Az 2.c osztály képviseletében Fürtön Krisztina ismét egyedi díszítésű, nyalókával érkezett, de volt náluk pudingos muffin és téli fagyi vaníliakrémmel töltve. Az 1.c standján a karácsonyfa formájú nutellás bejgli fogyott el leggyorsabban.