Óriási robbanást hallottak kedden dél körül Szegeden a tarjáni városrész lakói – számolt be egy olvasónk. Elmondta, hogy a detonáció annyira erős volt, hogy az épületek ablakai is beleremegtek. Sokan az utcára mentek, hogy megnézzék mi történt. Azonban semmit sem láthattak, mert valószínűleg hangrobbanás történt, vagyis egy vadászrepülő éppen átlépte a hangsebességet. Ez azért is valószínű, mert a katasztrófavédelem és a rendőrség sem értesült balesetről vagy robbanásról.