Abban mind egyetértettünk a vásárhelyi Bethlen-gimnázium csapatával, hogy ritkán középszerű, inkább vagy ciki vagy menő lehet egy diákok vezette iskolarádió. A három végzős diák, Erdélyi Maja, Hős-Nagy Adrienn és Mallár Harmat egyértelműen utóbbit célozta meg, amikor megpályázták a sulirádió legalább fél évre szóló üzemeltetési feladatát. Beszélgetésünkkor abban is megállapodtunk, hogy feladatuk túlmutat azon, hogy feldobják az tanítási napok hangulatát. Hármuk gördülékeny együttműködése és barátsága egyfajta példamutatásként is megfogalmazható.

Mallár Harmat, Hős-Nagy Adrienn és Erdélyi Maja. Fotó: Tábori Szilvia

Párbeszéd zenével

Egyrészt, mert bár egészen eltérő zenei stílust kedvelnek és képviselnek, ez sem az iskolarádió körüli feladataikat, sem emberi összetartozásukat nem akadályozza. Ez pedig egy szép üzenet tágabb közösségüknek. Ráadásul az általuk vezetett sulirádió mostanra az iskola sajátos kommunikációs csatornája lett. Mint azt a lányok mesélték, számukra is meglepő, ugyanakkor bátor vállalkozás volt, amikor az egyik diáktársuk az egyik tanáruknak küldött egy zeneszámot, amire nem sokkal később az oktató szintén egy dallal válaszolt. De előfordult az is, hogy hogy osztályok egyik tagozatának tagjai kívánnak sikeres fizika dolgozatot a csapat másik felének. Maja, Adrienn és Harmat szerint az iskolában sokan a rádión keresztül kommunikálnak egymással, ami egyértelműen erősíti a közösségi hangulatot. Arról nem beszélve, hogy milyen jó tesz az ember lelkének egy apró figyelmesség, néhány biztató mondat, máskor meg igazán vidám gesztus.

A közösségi motor

A most ballagó lányok már 10-11 évesen, általános iskola negyedik osztálya után a gimnázium nyolcosztályos évfolyamán találták magukat. Mint mondták, kicsit talán lassan szoktak össze, de annál erősebb lett mostanra a szövetségük. Nehéz is lesz jövő tavasszal elválniuk egymástól. Sokfélék, mégis dinamikus a közösségük; néhányan szinte motorként hajtják a csapatot közös feladatoknál, mások pedig általuk inspirálva könnyebben vonódnak be. Nem véletlen, hogy a lányok a sulirádió pozitívumaként részben ugyancsak a dinamikát említi. Fontosnak tartják, hogy ne csak találomra pakoljanak egymás mögé zeneszámokat és üzeneteket, inkább legyen egy sajátos íve a napi adásmenetnek. Ahogy azt sem lenne szerencsés, ha saját zenei ízlésüket erőltetnék rá az egész iskolára.

Csak semmi kínos

A sulirádió ajtaja melletti doboz olyannyira népszerű, hogy szinte teljesíthetetlen mennyiségű a kívánság és az üzenet. Lejátszás előtt majd’ minden számot végighallgatnak, hogy vállalható-e a szöveg, megelőzve a kínos helyzeteket és olykor árnyalatnyit csinosítanak az üzenetek nem teljesen rádióbarát megfogalmazásain.

Mandátumuk a mostani félévre szól és tisztában vannak felelősségükkel: a diákönkormányzat megszavazott bizalmát bármikor eljátszhatják kevéssé precíz munkával. De gondolatban már tervezik a jövőt, januárban a folytatás reményében a második félévre is beadják pályázatukat, hogy tovább emeljék a tétet.