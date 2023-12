Ha minden igaz, akkor szombaton délelőtt szánkózó dombbá alakul át a Somogyi-domb. Ezt meglepetésnek szánjuk mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek. Amikor alpolgármesterként feladatul kaptam a programszervezést, szerettem volna kicsit kilépni a megszokott rendből, hogy mindig ugyanaz legyen és ugyanakkor. A tavalyi térmozi és az idei Kossuth téri Kultúr-tér rendezvénysorozat is ennek jegyében született. Most pedig beszereztünk egy hóágyút, amivel a Somogyi-dombot „havazzuk be”. Lesznek a város egyéb területein is havas programok, ott, ahol ezt az infrastruktúra megengedi, vagyis adott a hóágyú üzemeltetéséhez szükséges víz és áram. Szeretnénk családi sorversenyeket és egyéb programokat is szervezni