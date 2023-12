Idén a Hód-Mezőgazda Zrt. területén lévő talajszelvény kapta meg a Magyarország talaja címet a Magyar Talajtani Társaság által szervezett közönségszavazás alapján – jelentette be Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára az Év talaja 2023 címmel kedden tartott szakmai konferencián, ahol a díjat is átadták – adta hírül az MTI.

Feldman Zsolt elmondta, az ENSZ kezdeményezésére 2013 óta ünneplik a talaj világnapját. Beszélt arról is, hogy 2023-tól a gazdálkodást érintő és a talajok védelmét szolgáló több kötelező előírás lépett életbe, ami jelentős változást hoz a talajokat érintő gazdálkodási gyakorlatban – jelezte az államtitkár.

Idén is folyatódott az Agrárminisztérium és a Magyar Talajtani Társaság (MTT) együttműködésében tavaly indult kezdeményezés, amelynek során megválasztották az Év talaját. Az MTT felhívására összesen kilenc pályázat érkezett, a nyertesről a nagyközönség szavazatai alapján döntöttek. A győztes a Hód-Mezőgazda Zrt. területén lévő talajszelvény lett, ami az idei, 30. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok tanösvényének talajszelvénye – ismertette az Agrárminisztérium.

Mint lapunk is megírta, a 30. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon egy speciális tanösvényen is végigmehettek az érdeklődők. A konzorciumot, a Pro-Feed Kft. vezetésével a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara, a Hód-Mezőgazda Zrt., a Phylazonit, az AXIÁL Kft., az ExperiPlant Kft., és az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. alkotta. A tanösvény, amelynek egy talajszelvény megtekintése is része volt, a gyakorló mezőgazdászok számára felért egy továbbképzéssel. Sokan éltek a lehetőséggel. Ezt a talajszelvényt nevezte be a konzorcium a Magyar Talajtani Társaság által meghirdetett Év talaja versenyre, ahol közönségszavazással dőlt el az első helyezés sorsa. A győztes tehát a vásárhelyi talaj lett. A Magyar Talajtani Társaság október közepén monolit szelvényeket vételezett az Év talajából, amit kutatási- és oktatási célokra használnak majd.