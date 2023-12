A Szegedi Szakképzési Centrum költségvetési támogatásból 74 interaktív táblát és 169 WordWall 3 edukációs szoftvert szerzett be hat, a fenntartásában működő szakképző iskolába.

A Dériben tartott átadón Kurusa József, a Szegedi SzC Déri Miksa Műszaki Technikum igazgatója úgy fogalmazott, fél évvel ezelőtt az ágazati képzőközpont megalapítása nagy lendületet adott az iskolának.

Akkor a gépészeti oktatás tárgyi feltételeit javították. A Jedi pályázatnak köszönhetően szintén kaptunk eszközöket, így a gyakorlati képzés jó úton van. Az elméleti oktatás modernizálását pedig most ezek a digitális táblák garantálják

– mondta.

Fotó: Török János

Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója hangsúlyozta, ez a fejlesztés közös munka eredménye: a szükséges forrást a szoros gazdálkodásból és a felnőttek szakmai oktatásából befolyó pénzből tudták előteremteni.

Ezek a táblák az oktatók számára is új lendületet tudnak adni a mindennapos tanításhoz, a hozzá tartozó edukációs szoftver pedig, amelynek adatbázisa folyamatosan bővül, közismereti és szakmai tárgyakhoz is komoly hátteret tud biztosítani

– fogalmazott.

Fotó: Török János

Az átadáson jelen volt Mihálffy Béla országgyűlési képviselő, aki a digitalizáció fontosságáról beszélt. Mint elmondta, a digitalizációt nem a holnap feladataként, hanem a jelen egyik legfontosabb, átfogó fejlesztési programjaként kell kezelni. Ezért a kormány legfontosabb célkitűzése, hogy itthon mindenki a digitalizáció nyertesévé válhasson. Hozzátette, az oktatási rendszer digitális átalakítása a digitális világra való sikeres felkészülés legfontosabb eleme. Ezért kapott novemberben Szegeden is közel kétezer 7. és 10. osztályos diák a kormánytól tanulói notebook-ot.

Fotó: Török János

A mostani eszközbeszerzés során a Csonka 6 digitális táblát és 20 szoftvert, a Déri 15-15 táblát és szoftvert, a József Attila 2 táblát és 60 szoftvert, a Kőrösy 25 táblát és 50 szoftvert, a Tóth János 4-4 táblát és szoftvert, a Vedres pedig 22 táblát és 20 szoftvert kapott. A most átadott digitális táblákat az iskolákban már be is üzemelték, így azokat már a mindennapos oktatásban tudják használni.