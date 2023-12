Szerda délelőtt izgatott, kíváncsi szemek fürkészték az egyre csak szaporodó színes csomagokat a Rigó Alajos gyógypedagógiai intézményben és gyermekotthonban. Az intézménybe az összegyűlt ajándékok kétharmada került. Aranykovács Andrea, a szervezésért felelős osztályvezető és Farkas László, a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke adták át a gyerekektől érkezett ajándékokat.

Elszorul a torkunk ilyenkor, sajnálhatja bárki, aki nem látja a gyerekek arcán azt az örömöt, amikor bontogatni kezdik a csomagokat. Mi is vásárolunk játékokat, de egy ajándéknak mindig varázsa van

– mondta elérzékenyülve Felföldiné Virág Klára igazgatónő.

Sporteszközöket is kapott az intézmény ezen a napon, ki is választhatták, miket szeretnének. Sok labdát kértek, továbbá a fejlesztő tornához való eszközöknek is biztosan nagy hasznát veszik.

Nem sokkal később a Klauzál Gábor Általános Iskolában is az aulában felállított karácsonyfa alá és köré került sok-sok színes doboz. Dévay István igazgató szóban, a kisdiákok énekkel köszönték meg az ajándékokat.

A délelőtt folyamán 340 kisgyermek koncertélményben részesült, akiknek a Tóth József Színház és Vigadóban egy igazi, nagy szimfonikus együttes, a Szolnok Légierő Zenekar játszott rajzfilmslágereket. A középiskolásokhoz rendhagyó testnevelésórákra neves katonasportolók, olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmesek érkeztek vendégségbe, köszönetképpen a karitatív programban való részvételükért.