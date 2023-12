Hódmezővásárhely január 1-jétől kilép a többcélú kistérségi társulásból, amely eddig a szociális intézményeket magukba foglaló csúcsintézményt működtette. Hogy az új intézményt nem tudják január 1-jéig „lepapírozni”, vagyis a HKK tervezett indulására minden engedélyt beszerezni, ezt akár borítékolni is lehetett volna. Márki-Zay Péter ugyanis október 10-én, a Kovács-Küry Időskorúak Otthonában megrendezett állománygyűlésen jelentette be, hogy a kistérségi társulásból való kilépés miatt új intézményt hoznak létre.

A városvezetés az engedély csúszása miatt nem önmagát, hanem a kormányhivatalt hibáztatja. „A kormányhivatal arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a Hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ engedélyeztetési eljárását teljes eljárás keretében folytatja le, ezért február közepére várható majd az eljárás vége. Erre az időszakra az önkormányzat nem tudja lehívni az állami normatívát, így az idősek, rászoruló családok, gyermekvédelmi eljárásban érintett gyerekek ellátását, a velük foglalkozók bérét és a szociális rendszer fenntartását saját forrásból oldja majd meg a város. Ez azt jelenti, hogy amíg a kormányhivatal eljár, a város napi 1 millió forintot saját forrásból fizet majd ahelyett, hogy ezt az összeget utakra vagy más fejlesztésre fordítana.” – írták a város gyorshír szolgálatán.

Az újabb fiaskóval az MZP1G szivárogtató oldal is foglalkozott. „Persze a hír nem meglepő, hiszen MZP az idén is a hivatal szétverésével és országos politikával volt elfoglalva. Így persze nem volt idejük időben beadni a kérelmet. … Ennek a felelőse nem a kormányhivatal, hiszen az eljárás elhúzódására előre lehetett volna számítani, időben elő kellett volna készíteni a dokumentumokat. Ezzel szemben még a decemberi közgyűlésen is módosítgattak rajtuk. Ezt is mögcsinálták.”