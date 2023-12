Komoly lépésre szánta rá magát egy évvel ezelőtt a sándorfalvi önkormányzat: mivel 2023-ra közel négyszeresére emelkedtek a közvilágítással kapcsolatos költségek, a képviselő testület úgy döntött, hogy a több mint 700 darab lámpatest közül közel 300-at kikapcsoltatnak. Márciusban meg is valósították az elképzelést, azóta napnyugtától napkeltéig több helyen sötétbe borult a település. Nem kapcsolták ki a 4519-es út belterületi szakaszán, az Alkotmány körúton, illetve azon utcákban sem a lámpatesteket, ahol buszjárat közlekedik, illetve a többi utcában is bekapcsolva maradtak az utcasarkon lévő lámpák, illetve azok között az utcában egy vagy két világítótest. Mindezek mellett van világítás a gyalogátkelőknél, köztéri kameráknál és a tanyavilágban is. Mindezek ellenére esténként több helyen nincs megfelelő fényerő az utcán.

Az intézkedéssel az önkormányzat valóban jelentős összeget spórolt meg. Emellett idén megkezdődött a köztéri lámpatestek energiatakarékossá tétele is, melynek köszönhetően újabb 45 százaléknyi megtakarítást tudtak elérni. Advent harmadik vasárnapján ezért fontos bejelentést tett Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester a közvilágítással kapcsolatosan. Az ünnepélyes gyertyagyújtáson bejelentette: a tervek szerint januártól ismét visszakapcsolják az összes köztéri lámpát.

Fotó: Török János

A költségvetési koncepció szerint 27,3 millió forint lesz a nekünk ítélt normatíva, a jövő évi áramdíjat nagyjából 24 millió forintra becsüljük. Úgy látszik tehát, hogy elegendő forrásunk lesz ahhoz, hogy ismét minden utca minden világítóteste működjön

– mondta el lapunknak a polgármester. Hozzátette, január 5-én születik végleges döntés a normatíváról. Ha ebben nem lesz változás, másnap, január 6-án a lámpák visszakapcsolásáról hoz döntést a sándorfalvi képviselőtestület.

Ha minden a tervek szerint alakul, január 8-án megkezdődhet a közvilágítás visszakapcsolása. A teljes településen nagyjából 1-2 hét alatt végeznek majd az áramszolgáltató munkatársai

– tette hozzá.