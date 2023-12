Január elsején este fél 7-től – a tűzijátékot követően – újévi hangversenyt rendez a Makói Magán Zeneiskola Koncert Fúvószenekara a városi sportcsarnokban. Csikota József karnagy-igazgató arról számolt be: ez az esemény igazi zenei különlegesség lesz, ugyanis harminc éve indították el ezt a sorozatot. Most is hívtak sztárvendéget, Kökény Attila szórakoztatja majd a közönséget. Csikota József hozzátette: a fúvósaival ismét készülnek meglepetésekkel.

Csikota Józseftől megtudtuk: az oktatási intézményük alapítása óta rendeznek újévi hangversenyeket. A karnagy-igazgató kifejtette: évről évre nőtt a közönség száma, így folyamatosan nagyobb helyszíneket kellett keresni a megrendezésre. Kezdetekben az egykori úttörőházban voltak a koncertek, de oda csak kétszáz ember fért be. Utána jött a Hagymaház, de az is kicsinek bizonyult. Most már a városi sportcsarnokban tartják az újévi hangversenyeket.

A zenekar tagjai már nagyon készülnek a jubileumi bemutatkozásukra. A próbákat már régen megkezdték, de a két ünnep között igazán intenzíven gyakorolnak. Csikota József kiemelte: ilyenkor szinte beköltöznek a próbatermükbe. A karnagy-igazgató elmondta: természetesen a gyakorlás mellett sokat beszélgetnek, illetve közösen ünnepelnek is.

Olvasható a Promenad24 oldalán.