Bordány. Idén is ad karácsonyi ajándékot a rászorulóknak az önkormányzat. A csomagok helyett minden család – aki az évben valamilyen szociális támogatásban részesült – további egy havi plusz juttatást kap. Erről is döntöttek a legutóbbi képviselő-testületi ülésen. A sportcsarnok bérleti díjai kedvezőbbé váltak a bordányi lakhellyel rendelkező magánszemélyek és közösségek számára. A képviselők, igazodva a kormányhatározathoz döntöttek a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről. Ez azt jelenti, hogy a két ünnep között zárva tart majd a polgármesteri hivatal is, és szünetel az ügyfélfogadás. Szükségessé vált a módosított fogorvosi feladatellátási szerződés jóváhagyása. A falunak a következő évtől a jelenleginél jóval több hozzájárulást kell fizetnie az ügyeleti ellátás biztosításáért a szegedi kistérségnek. Döntés született még a képviselő-testületi ülésen a csapadékvíz-hálózat fejlesztésével kapcsolatos vállalkozási szerződés módosításáról, az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról, valamint véleményezték a megyei általános iskolai körzetek meghatározását is. Tárgyalták még a Bordány-Zsombó kerékpárút közbeszerzésének előterjesztést, és döntöttek a zákányszéki kerékpárút nyomvonalán található területek kisajátítását megelőző adásvételi szerződések előkészítéséről és lebonyolításáról is.