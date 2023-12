A frissen főzött babgulyás illata egymás után csalogatta a térre a csongrádiakat, akiket emellett forró teával is kínáltak. Déltájban már a harmadik bográcsból merték a gulyást a szakácsok, Szeberényi László és Deák Ferenc.

A karácsonyi ételosztással mutatkozott be a csongrádiaknak a Városunk Megújulásért Egyesület. Fotó: Darók József

Ám nem csak a finom falatokért érkeztek sorban, hanem a támogatók adományai is gyarapodtak, néhányan még utólag is csatlakoztak az egyesület kezdeményezéséhez. A városszerte Plútóként ismert Kiss István, a december 1-jén alakult egyesület elnökeként lapunknak elmondta, az egyesületet vállalkozók alkotják, akik megtehetik anyagilag, hogy segítsenek. Jólesik adni és kapni is. Elárulta, többen is jelezték, hogy legközelebb ők is segítenének, de még az ételosztás reggelén is kaptak anyagi támogatást, amelyből gyorsan gyümölcsöt, szaloncukrot vásároltak, ezzel is kiegészítve a főtt ételt. Aki igényelte, annak házhoz is szállították ajándékukat.

Egyesületükben azt a célkitűzést fogalmazták meg, hogy várost minden téren szeretnék megújítani, fejleszteni, a hátrányos helyzetű embereken próbálnak segíteni, elsőként a karácsonyi ételosztással mutatkoztak be a lakosság előtt.

– Mindig jó csongrádinak lenni, de ma különösen az volt. Lelkünknek nagyon jól esett az, hogy tudtunk segíteni ezzel a csekély gesztussal. Örültünk, hogy jó szívvel fogadták ezt tőlünk, ezzel kívánunk békés, boldog karácsonyi ünnepeket – fogalmazott Kiss István.