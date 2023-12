A dolgozók és családjaik érdekeit szem előtt tartva, december 24-én reggel 6 órától zárva tartanak a hazai McDonald's éttermek. A kezdeményezés nem új, hiszen a Progress Étteremhálózat Kft. által üzemeltetett éttermek többsége az elmúlt években is zárva tartott ezen a napon, illetve jellemzően december 25-én is. Ugyanakkor idén még szélesebb körben, a franchise üzleteket is bevonva kapják meg a lehetőséget az éttermekben dolgozó kollégák, hogy szeretteik körében tölthessék az ünnepeket.

A 113 étterem közül csupán az Aréna Mallban és a MOM Parkban található éttermek jelentenek kivételt, mivel ott a bevásárlóközpont előírta a nyitva tartást.