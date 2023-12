Botka László polgármester októberben jelentette be, hogy gigantikus falfestménnyel fog tisztelegni a város két Nobel-díjas kutatója előtt. A munkálatok novemberben kezdődtek az újszegedi 17 emeletes toronyház tűzfalán, körülbelül egy hónappal később, csütörtökön pedig már az állványzatot bontották a munkások. Az alkotást Mihálik Edvin, Újszeged önkormányzati képviselője adta át.

Fotó: Gémes Sándor

Elmondta, ez már a harmadik nagyszabású falfestmény a városrészben. A sorozat a sünis fűtőművel kezdődött, majd Szeged múzsája került a székely sori garzonlakások tűzfalára. A város legmagasabb épületének falát pedig immár Karikó Katalin és Szent-Györgyi Albert képmása a díszíti.

Ez egy 64 méter magas toronyház, az IKV hatszáz négyzetméternyi területet tisztított meg, hogy az alkotás meg tudjon valósulni. 165 liter festékből 25 szín kikeverésével készült el ez az alkotás

– mondta el lapunknak a képviselő.

Fotó: Gémes Sándor

Arról is beszámolt, hogy az önkormányzat az elmúlt években több fejlesztést is megvalósított az épületben, kicserélték a lifteket, a teljes festést elvégeztették, az energetikai rendszert és a földszinten található rendőrőrsöt is felújították. Mindemellett a nemrég átadott, felújított szociális bérlakások közül is több ebben a házban található, amelyekbe karácsonyig beköltözhetnek legújabb lakóik.