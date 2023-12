Germán Tamás is beszélt lapunknak az akcióról. Azt mondta, nem volt kérdés, hogy azonnal igent mondanak Ruzsa Roland megkeresésére, hiszen máskor is, de az ünnepek környékén különösen fontosnak tartják azt, hogy segítsenek a rászorulókon. A csapatmenedzser örömét fejezte ki, hogy olyan gyerekeknek is lehetősége nyílik majd az utazásra, akiknek a szülei ezt nem engedhetik meg maguknak egyébként.