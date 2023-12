Október végén, a fűtési idény elején derült ki, hogy baj van a Dózsa-telepi iskola kazánjával, ki kell cserélni. Ez mostanra megtörtént, az iskolában ismét jó meleg van. Az elmúlt hetekben a diákoknak 4 nap kényszerszünetük volt, amit majd év végéig bepótolnak, illetve bejártak a központban lévő iskolába, ahol délutáni tanításon vettek részt.

Több mint három éve vette át a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ az iskolánk működtetését. Az elmúlt időszakban kiderült, hogy jó kezekbe került az intézményünk

– mondta Zsótér Károly, Mindszent polgármestere, aki beszélt a kazánmeghibásodásról, ami 4 napos tanításkiesést eredményezett. Köszönetet mondott az iskola, illetve a tankerület vezetőinek hogy a lehetőségek függvényében gyorsan úrrá lettek a helyzeten.

Az iskola vezetése és a tankerület a hiba után azonnal tájékoztatták a szülőket, akik megértéssel vették tudomásul a kialakult helyzetet.

Zsótér Károly polgármester, Kormányné Takács Orsolya iskolaigazgató, Miklós Anikó tankerületi igazgató és Gémesné Wittich Szilvia tagintézmény vezető Fotó: Kovács Erika

A kazáncsere befejeződött, az épületben meleg van, így a megszokott rendben folytathatjuk a tanítást

– jelentette be Kormányné Takács Orsolya, a Mindszenti Általános Iskola igazgatója, aki a szülőknek mondott köszönetet, akik végig együttműködtek az iskolával. A Dózsa-telepi szülők összefogtak, hozták-vitték, elkísérték egymás gyerekeit. A diákok sem nyűgként fogták fel ezt a néhány hetes időszakot, alkalmat adott ez közösségépítésre és barátságok szövődésére is. Az igazgatónő hangsúlyozta, a diákok, a szülők, a pedagógusok és a tankerület munkatársai is ötösre, vagy még inkább jelesre vizsgáztak a kialakult helyzet kezelésében.

Miklós Anikó, a tankerület vezetője kiemelte, a minőségi szakmai munka mellett kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az infrastrukturális lehetőségek is minél jobbak legyenek az intézményeikben.

Fotó: Kovács Erika

Szerencsére olyan helyzet, mint ami a Dózsa-telepi iskolában alakult ki, csak ritkán adódik. Ez egy nagy beruházás volt, mert nem lehetett megjavítani a régi kazánt, hanem újakat kellett beszerezni, amihez átépítésre, új kéményre és engedélyeztetésre is szükség volt

– mondta a tankerület vezetője, aki mindenki megértését és türelmét megköszönte.

Hogy a 4 kiesett tanítási napot mikor és hogyan pótolják, ezt ugyancsak a tankerület és az iskola a szülőkkel egyeztetve dönti majd el.

A kazáncsere egyébként 15 millió forintba került, amit a tankerület finanszírozott. Bíznak abban, hogy a korszerű berendezés energiamegtakarításhoz vezet.