A Fő utcai Platánfa óvoda karácsonyi műsorával kezdődött az ünnepi testületi ülés Csongrádon. Ezután is megható pillanatok következtek, ugyanis átadták az Év családja kitüntető címet, ezúttal két csongrádi családnak, amelyek az ajánlások alapján méltóak erre a kitüntetésre.

Nagy család, nagy öröm – vallják Atkári József családjában. Fotó: Darók József

Atkári József és Jakobey Edit 5 gyermeket nevelnek, harmonikus, nyitott légkörben egyengetik gyermekeik fejlődését, akik közül ketten már nagykorúak, Blanka felsőfokú tanulmányokat folytat, Ivett aktívan dolgozik. Gellért jó tanulmányi eredménye mellett szívesen sportol a város vízilabda egyesületében. Blanka évekig gazdagította a város hírnevét országos szintű triatlonos sikereivel.

A család két legifjabb gyermeke közül Zente most kezdte meg általános iskolai tanulmányait, Zselyke pedig középső csoportos. Minden gyerekük a Fő utcai Platánfa óvodába járt, az édesanya, a szülői munkaközösségében is ellát feladatokat. Szívesen és örömmel ajánlják fel segítségüket bárhol, így az édesapa is minden óvodai programnak lelkes segítője, aktív részese. Részt vett az udvari játék telepítésében, többször bizonyította szakácstudományát az óvodai kerti partikon. Legutóbb az intézmény udvarát gazdagította egy kültéri kúttal, szülői felajánlásként – méltatták a családot a városházán.

A város zenei életének gyakori szereplői a Pigler család tagjai. Fotó: Darók József

Nagyon meglepődve fogadtuk a várostól kapott elismerést, egyúttal örültünk is, úgy érezzük, nem hiábavaló a munkánk, amit akár az óvodáért, akár a közösségért teszünk

– fogalmazott lapunknak az édesanya. Elmondta, a nagy család nagy örömöt jelent.

Mondták régebben a nagyobb lányok, hogy sokan vagyunk, de amikor karácsonykor leülünk az asztalhoz, az szívmelengető

– érzékenyült el Edit.

Szintén az Év családja címet vehette át Pigler András és Bagi Hajnalka családja. A négytagú család meghatározó Csongrád város kulturális életében. Közel 15 éve költöztek ide Szegedről, a nyüzsgő nagyvárosból ebbe a békés, gyermekneveléshez nagyon ideális kisvárosba.

A szülők egyaránt a pedagógus pályát választották, Hajnalka zenetanári, András tanítói és gyógypedagógusi diplomát szerzett. A zenélés mindkettőjük életét meghatározza a mai napig. Közös zenekarokat alapítottak MásKép és Meander néven, ahol a gitár és a hegedű fúziójából – melyet színesít a basszus, az ütőhangszer és az ének –, csodás alkotások születtek.

A tehetség lányaikban is megmutatkozik, hiszen mindketten az Alföld Néptáncegyüttes tagjai és emellett zenét is tanulnak, Hanna énekel, Helga hegedül. Hanna tehetségét a Csongrádi Színtársulatban is bizonyította.

Csongrád kulturális programjait és a néptáncegyüttes fellépéseit minden évben színesítik koncertjeikkel, verses-zenés összeállításokkal, együtt és külön is – áll a méltatásban.

Amikor ide kerültünk, nem terveztük, hogyan is lesz az életünk, de barátokra találtunk, befogadott bennünket a város zenei közössége. Jól érezzük itt magunkat, és nagyon megtisztelő a díj

– hallottuk a családfőtől.