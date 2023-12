Szerdán új családhoz került a vándorbölcső. Mikó-Bökényi Hajnalka és Mikó Valér első közös gyermekük, Hédi számára kapta meg. A két hetes kislány egyelőre még a koraszülött intenzív osztályon fekszik, de már csak arra várnak szülei, hogy önállóan tudjon enni és akkor végre hazavihetik Mórahalomra. A kislány ezt követően a szegedi vándorbölcsőben tölti majd életének első fontos szakaszát. A bölcsőt a Somogyi könyvtár Gyermekkönyvtárában adta át nekik Gesztes Olimpia projektvezető. A könyvtár is kedveskedett nekik egy babacsomaggal, melyben mondókás könyv is volt, illetve a kislányt már be is íratták a bibliotékába szülei, akik maguk is rendszeres könyvkölcsönzők.

A bölcsőt ingyen kapja meg a család négy hónapra, a következő lakóját pedig pályázat útján választják majd ki. Jelentkezni a Három Királyfi Három Királylány Mozgalom szegedi csoportjának Facebook oldalán közétett, vagy a Somogyi-könyvtárban kitölthető űrlap beküldésével lehet.