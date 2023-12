Hódmezővásárhelyen Márki-Zay Péter polgármester és Bajnai István kanonok-plébános gyújtottták meg a város főterén lévő adventi koszorún az első gyertyát.

A szűk adventi időszakban is használjuk ki ezt az időszakot arra, hogy az egymás iránti szeretet gyakoroljuk. A karácsony gyönyörű ünnep, a család ünnepe, de ilyenkor is gondoljunk azokra, akik egyedül vannak. Advent, a várakozás időszaka, kinyitja a szíveket

– mondta Márki-Zay Péter, aki arról is beszélt, hogy a mozgalma által szervezett ételosztáson egymástól függetlenül ketten is azt mondták, ez volt az első meleg étel számukra a héten. Nem kell gazdagnak lenni ahhoz, hogy segítünk másoknak, a szeretetteljes figyelem is segítség.

Bajnai István kanonok, a Szent István király templom plébánosa arról beszélt, hogy advent idején a rohanó élet és az elgondolkodás, megnyugvás kicsit keresztezi egymást.