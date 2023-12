A bordányi képviselő-testület korábbi döntéseinek megfelelően folyamatosan készíti elő és írja ki a polgármesteri hivatal azokat a közbeszerzési eljárásokat, amelyekre a sikeres pályázatoknak köszönhetően megvan a forrás. A belterületi útfelújításra már ki is ment az ajánlatkérő, összesen nyolc vállalkozást kért meg az önkormányzat, hogy adjon ajánlatot a Benke Gedeon utca a Pékség és a Rákóczi utca kereszteződéséig tartó szakaszára, valamint a Rákóczi és a Dudás utcák a Honvéd utca és Benke Gedeon utca közötti szakaszaira.

Jó hír a Zákányszéki úton, és zákányszéki átkötő út mellett élőknek, hogy ebben az ügyben is elindult az ide tervezett kerékpárút közbeszerzési eljárása, az önkormányzat a napokban tette közzé az ezzel kapcsolatos felhívását is. A képviselő-testület az elkészült kiviteli tervek alapján írhatta ki a közbeszerzést, erről ugyancsak egy korábbi ülésükön hoztak döntést a képviselők még július végén. Lezajlottak az utolsó egyeztetések, így megindulhat az eljárás. A kiírás viszont csak a bordányi szakaszra vonatkozik, a zákányszéki szakaszt az ottani önkormányzat építteti majd meg. A tervek alapján összesen 2,6 kilométer kerékpárút épülhet meg, a munkát a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozó végezheti majd el. A tervek szerint jövő nyárra kellene teljesen elkészülnie az útnak, ez nagyban függ majd az eljárás sikerétől is, hiszen az önkormányzat nem tud például saját forrást biztosítani a projekthez, azaz a költségeknek bele kell férnie a pályázati támogatás keretösszegébe.

Feltételes közbeszerzések jelennek meg még az év végéig a Bordányt Zsombóval összekötő kerékpárút megépítésére, valamint az önkormányzati étterem konyhájának felújítására is. A legtöbb esetben január közepéig kell majd az ajánlatokat benyújtani, ezt követően tud az önkormányzat eredményt hirdetni.