Misi-vödör és Misihez vásárolt gumikesztyű – egy héten legalább kétszer ezekkel kezdi a napot Éliás Szabolcs, a szegedi Jókai utca egyik üzletének tulajdonosa. Részletesen elmesélte, hogy néz ki, amikor a fosófantom ürülékét takarítja, de ettől most megkíméljük olvasóinkat. A fantom egyébként nem fantom többé, Mihálynak hívják és rendszeresen a Jókai utcai üzletek előtt éjszakázik, péntek reggel is ott találtuk.

Szia, Misi, jó reggelt, lassan nyitunk

– ébresztette Szabolcs, mire Mihály annyit mondott, megyek is. Míg sérült lábával, mankójával nagy nehezen felállt, elmesélte, hogy mezőhegyesi, Németországban dolgozott, de mire hazaért, összeállt a szomszéddal az asszony. 12 éve él az utcán, szállóra nem megy, mert ami ott leesik, az nem koppan, vagyis lopnak.

Szomorú a helyzet, sajnáljuk mi is. Nem az a probléma, hogy ott fekszik, hanem, hogy hiába beszéltünk vele, mindig „megajándékozott” bennünket. Az a baj, hogy fogja magát és ideszarik, és én takarítom

– mutatta a felvételeket a tulajdonos. Ezért kellett külön vödröt, gumikesztyűt és hipót vásárolni. A számítástechnikai bolt és a mellette lévő fodrászat is be van kamerázva, rendszeresen megörökítik Mihály ürítését. De őt ezt nem zavarja, sőt tagadja, hogy odapiszkítana.

Fotó: Török János

Szabolcsék feljelentést is tettek, mert Mihály egyik este botjával összetörte az egyik üzlet fölött világító LED-lámpát, ami valószínűleg zavarta a pihenésben. Erről is felvétel készült.

Feljelentést tettünk, kihívtuk a rendőrséget. Minket az zavar, hogy nem tudunk mit csinálni ellene, tehetetlenek vagyunk, csak a szart takarítom hetente kétszer

– tette hozzá Szabolcs.

A férfi nem ismeretlen a rendőrség előtt, mert a két évvel ezelőtti botrány kirobbanása után nem sokkal elfogták. Akkor a police.hu-n ezt írták: „a rendőrök továbbá szintén a kamerafelvételek alapján megállapították annak a férfinek is a kilétét, aki a tavalyi évben és az idei év elején néhány alkalommal ugyanitt köztisztasági szabálysértést követett el. A sajtóhírekkel ellentétben az 57 éves férfi nem a napokban, hanem hónapokkal ezelőtt piszkította össze a Passzázs sort. Mivel vele szemben a rendőrök több alkalommal is intézkedtek, és a helyszíni bírságot, valamint a szabálysértési feljelentésekből eredő pénzbírságot befizetni nem tudta, ezért azokat még 2021 áprilisában a bíróság elzárásra változtatta, amit azóta is tölt. A Szegedi Rendőrkapitányság munkatársai a közrend, közbiztonság fenntartása érdekében – a társszervekkel együttműködve – továbbra is folyamatosan és visszatérően ellenőrzik Szeged közterületeit. Amennyiben a rendőrség bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetését észleli, intézkedik.”