Lapunk idén is részt vett a Szent-Györgyi Albert Rotary Club hagyományos, jótékonysági akciójában: az MVM-Rotary Adventen kedden a Délmagyarország támogatásával adtak át adományt. Ezen a napon három család is örülhetett, mindenki több mint 200 ezer forint értékű ajándékot vehetett át – azt, amire a legnagyobb szüksége volt az ünnepek előtt. Lapunk főszerkesztője, Gidró Kriszta egy háromgyermekes, kübekházi családnak adta át az ajándékot: Szolnoki Máté és családja tartós élelmiszert, tisztítószert és tűzifát kap, amelyet holnap szállítanak ki otthonukba. Mindehhez egy nagy csomag édességet is csomagoltak, felhívva a gyerekek figyelmét, hogy igazságosan osszák el, sőt édesanyjuknak is adjanak belőle.

Lapunk főszerkesztője elmondta, hosszú évek óta támogatja a Délmagyarország a Rotary jótékonysági akcióját, hiszen látható, hogy minden forint a legjobban hasznosul.

Fontosnak tartjuk, hogy részt vegyünk más, hasonló akciókban is, és nem csak karácsonykor, hanem az év többi részében is

– tette hozzá.