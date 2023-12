Fogd a pénzt és fuss!

Ezt a játékot játssza a Continental gumigyár Magyarországgal és Makóval szemben. Amíg hagyjuk. Az én javaslatom az a kormánynak, hogy ne hagyjuk. Ne tűrjük tovább, hogy bizonyos multik palira veszik Magyarországot és a magyar munkavállalókat. Az állami támogatást zsebre teszik, a maguk ígéreteit pedig üzemszerűen megszegik: sorra kirúgják az embereket, de azt is úgy, hogy azzal a lehető legnagyobb félelmet és bizonytalanságot keltsék a munkavállalókban. Terjedjen ki a szuverenitásunk védelme erre a kérdésre is, védjük meg Magyarországot az ilyen külső támadásoktól is. Mert amit a Continental Makón csinál, az bizony támadás a magyar gazdaság, a magyar munkaerőpiac, a magyar emberek ellen. Politikai, jogi fegyverre van szükség, amellyel védekezhetünk ellene. Ideje megtalálni ezt a fegyvert.