Az utóbbi években a Tóalj utca 13.-13/A szám alatti zárt sorú besorolású ház önkormányzati bérlakás volt, méghozzá igen rossz állapotú, amit a házon lévő repedések is mutattak. Az udvarra a Rotary-sétány felől lehetett rálátni, az ott lévő melléképület már félig romba dőlt. Az önkormányzat így a bontás mellett döntött. Ez mára meg is történt, már csak az építési törmelék van a telken. A helyére egy parkot tervez a város.

A most lebontott házat korábban Lang Ferenc üvegműves lakta. Lang 1920-ban született Tokodon, apja és nagyapja is üveges volt, nem csoda, ha ő is ezt a szakmát választotta. A leírások szerint hatalmas szaktudással rendelkezett. Lang Ferenc 1947-ben került Békéscsabára, egy elhunyt üvegműves lányát vette feleségül. Az ottani konkurenciaharcok miatt 1954-ben átköltöztek Hódmezővásárhelyre, ahol akkor nem dolgozott sem üvegcsiszoló, sem üvegműves, illetve tükörkészítő sem.

Az első műhelyem a régi Oldalkosár utcában volt, egy háborúban odamaradt szűcs műhelyébe költöztem be. Csabáról vonaton átszállítottuk a szerszámokat, berendezéseket. Nehezen indult az üzlet, mert nem ismertek. Feladtam hirdetést, hogy megvakult tükröket veszek. Így aztán egyre többen megfordultak nálam és lassan-lassan megismertek, megszerették a munkáimat. Itt dolgoztam 1954-től 1974-ig, de mielőtt lebontották volna az egész városrészt, átköltöztem a Tóalj utcába, amelynek udvarán berendeztem műhelyemet

– olvastuk a Szeremley Társaság 2009-es évkönyvében megjelent életrajzában.

Lang Ferenc végezte többek között a szegedi Takaréktár utcai Sas Patika üvegezett bútorainak felújítását, és a vásárhelyi Kovács cukrász villasori házának bejárati ajtóüvegeit is ő metszette. Lang Ferenc üvegműves csaknem ötven évet dolgozott a szakmában. Ebből több mint harmincat Hódmezővásárhelyen. 1994-ben hunyt el.