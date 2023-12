Milyen volt 2023? A lassan véget érő esztendő Szél István szerint nagyon nehéz volt. – Többek között aszály és pocokinvázió sújtott bennünket azt követően, hogy a korábbi években járvány és háború is nehezítette a dolgunkat – mondta. De azt is hozzátette, soha nem adják fel a reményt, hogy egyszer jobb lesz, hogy a külső körülmények nem gördítenek elénk akadályokat. Jakab István a reménykedésre okot adó körülményekről is beszélt. – Most úgy tűnik, a téli csapadék pótolja mindazt a mennyiséget, ami hiányzik a földekről – jegyezte meg. Azt is elmondta, az uniós tárgyalásokat sikeresen lezárták, a források megérkeztek. Az ez utóbbival kapcsolatos legfőbb gond szerinte az, hogy az adminisztráció bonyolult. Ezért kiképzik a falugazdászokat, létszámukat pedig bővítik, hogy ebben is a termelők segítségére lehessenek.