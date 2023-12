Nagyszüleink, akik háborús nemzedék tagjaiként nőttek fel, azt mondták, az anyagi jólétnél, de talán még az egészségnél is fontosabb, hogy béke legyen. Advent első napján a legfontosabb kívánság az, hogy a következő esztendőben legyen békesség és biztonság

– tette hozzá.

Az ünnepségen megrendezték az Angyalsóhaj alapítvány szokásos jótékonysági sütikóstolóját is, amelynek célja adományokat gyűjteni a karitatív szervezet karácsonyi ajándékosztásához, Az egyik fő szervezőtől, Vargáné Szalados Klára kuratóriumi tagtól megtudtuk: a felállított bő tucatnyi sátornál helyi pékségek, cukrászdák, illetve helyi civil szervezetek, klubok kínálták finomságaikat. Természetesen ő maga is hozott édességeket. Amint az a korábbi években megszokottá vált, az alapítvány emblémájával díszített kis ládákba bedobott pénzből most is tartós élelmiszereket, ajándékokat fognak vásárolni nehéz sorsú családoknak. Ezeket december 14-én osztják ki az érintetteknek az Erzsébet házban.