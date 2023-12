Karácsony napjaiban különleges látványosságot kínál és Szentesre idéz egy kis amerikai hangulatot a zenélő ház a Jókai utca elején.

Vidovics Gábor és felesége, Dibernárdó Nóra ötlete már jó néhány éve csábítja a házuk elé a nézelődőket, már akkor is beszédtéma volt, amikor még közel sem volt ennyire kidíszítve a lakóház. Idén is újabb effektekkel gyarapodott a műsor, egy fából készült, antik szánt is elhelyeztek és feldíszítettek a ház előtt. Azért írtunk műsort, mert sötétedés után, 17 órától félóránkénti kezdéssel, egészen 21 óráig a zene ütemére villognak a fényfüzérek. Amerikában őrületesen nagy divat, akár tízezreket is beleölnek dollárban, Gáboréknak támogatók is segítségükre siettek, mert tetemes az áramfogyasztás a zenélő ház működésekor, és hetekbe kerül a programozása is.

A különlegességért elzarándokolnak a Jókai utcába az érdeklődők, több tucatnyian várták 25-én este is, hogy beinduljon a zene, és dalról dalra jobb lett a hangulat, a Mariah Carey-féle klasszikus karácsonyi dalnál néhányan már táncolni is kezdtek.

December 27-ig még megtekinthető a látványosság.