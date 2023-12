– Mit lehet tudni, Lázár János kit indít Hódmezővásárhelyen? Először is, két dolgot látunk, az egyik, hogy kijelentette, hogy öt nő is van Hódmezővásárhelyen, aki engem egy választáson legyőzzön. Másodszor pedig, ha Lázár Jánosnak választania kellett, ő mindig egy Istvánt választott. Az elődöm Almási István volt, a legutóbbi választáson a kihívóm Grezsa István, aki most is szerepel a különböző felmérésekben. Mártélyon, ahol a sofőrjét indította, Ambrus István, Székkutason pedig a jobbkeze, az utcaszomszédom tevékenykedik, Szél István a polgármester. Ha ezt a tendenciát folytatja Lázár János, akkor egy István nevű nő lesz a kihívóm, ezt a kettőt csak így lehet összeegyeztetni. Komolyra fordítva a szót, az elmúlt időszakban gyakran voltak felmérések Vásárhelyen. Lázár János komolyan veszi a megbuktatásomat