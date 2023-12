Helyi közélet 1 órája

Megszűnik egy szegedi választókerület

Átvariálta az önkormányzat a szegedi egyéni választókerületeket, nem is kicsit. Egyet, a belvárosit meg is szüntettek, így a következő közgyűlésbe eggyel kevesebb egyéni képviselő ülhet majd be. A kavarás oka az, hogy egyre kevesebben laknak Szegeden.

Egy egyéni képviselővel kevesebb lesz a városban. Archív Fotó: Sándor Judit

Annyira szeretnek az emberek Botka László városában élni, hogy mindössze egyetlen év kellett ahhoz, hogy Szegedről csaknem kétezer ember tűnjön el. Nagyjából annyian, 1848-an mint ahányan január elsején Tiszaszigeten éltek. Ezt nem szereti hangoztatni és városvezetés, de most – ha nem is direkt – elismerték a népességfogyást. Méghozzá úgy, hogy Martonosi Éva jegyző, aki a Szegedi Helyi Választási Iroda vezetője is kiadott egy határozatot, amelyből az derül ki, hogy a lakosságszám csökkenése miatt a jövő évi önkormányzati választásokon az eddigi 20 helyett már csak 19 egyéni választókerületben lehet majd szavazni. Martonosi Éva nem sokat variált, a korábbi 11-es, vagyis belvárosi kerületet egyszerűen megszüntette. Ebben egyébként az MSZP-s Hekáná Szondi Ildikó nyert legutóbb. Szondi Ildikó területének nagyobb része a DK-s alpolgármesterhez, Binszki Józsefhez került, az ő körzetének egy jó részét pedig a szocialista Tóth Károly és a momentumos Nagy Sándor kapta meg. Nyilván ez a legkomolyabb változás, de érdemes megjegyezni azt is, hogy mi történt Újszegeden és Kiskundorozsmán. Az újszegediek örömére, vagy épp bánatára a momentumos Mihálik Edvin kerületét növelték meg, a már független Joób Márton kárára. Kiskundorozsmán pedig a dorozsmai részt a DK-s Fodor Antal kapta, a KDNP-s Ruzsa Rolandra pedig a szentmihályiak egy része szavazgat majd jövőre. Tehát összegzésképpen: a mostani 20 egyéni képviselő helyett jövőre már csak 19 ülhet be a szegedi közgyűlésbe. Martonosi Éva határozata egyébként tartalmaz némi indokolást is. Megjegyezte, hogy a tízezernél több lakosú településen az egyéni választókerületeket a helyi választási iroda vezetője alakítja ki. A választókerületek kialakításának kérdésében a helyi választási iroda vezetője előzetesen kikéri a helyi választási bizottság véleményét, amely azonban a helyi választási iroda vezetőjét nem köti, magyarul: azt csinál amit akar. Egy-két kitétel azért még van. Például, hogy az egyéni választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy összefüggő területet alkossanak, és a központi névjegyzék alapján választásra jogosultak száma nagyjából azonos legyen. Arra, hogy aki teheti, menekül Szegedről, és ezért kellett megszüntetni egy komplett választókerületet, halvány utalás sincs, csak jogi csűrés-csavarás. Pedig, ahogy fentebb idéztük korábbi cikkünket: évről évre csökken Szeged lakossága. A Belügyminisztérium adatai szerint 2023. január elsején 157 ezer 252 ember élt Csongrád-Csanád vármegye székhelyén, 1843-mal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ráadásul a kedvezőtlen tendencia 2015 óta tart – a 21. században az volt az az esztendő, amikor a legtöbben, vagyis 166 ezer 214-en éltek a Tisza-parti városban. Azóta eltelt nyolc év, Szeged lakossága pedig 8962 emberrel csökkent.

