Ezek a képzések nagyon népszerűek. A lakossági szektorban mindenki elégedett azzal, ha egy mester végzi el nála a munkát, ráadásul bizonyos szakmacsoportokban csak mestervizsgával lehet vállalkozást indítani, vagyis több szempontból is hasznos, ha valaki ebbe belevág. Ugyanakkor a fizetésben is valószínűleg növekedést hoz egy ilyen mesterlevél, hiszen ennek megszerzését minden magára valamit is adó munkaadó honorálja