Kétszáz csomagot osztott ki a Mikulás a falukarácsonyon. A programot az önkormányzat szervezte. Délután a Murgács Kálmán Művelődési Központban kézművesfoglalkozásokkal kezdődött a rendezvények sora, ahol karácsonyi díszeket készíthettek a gyerekek és a szülők. A szervezők uzsonnával is kedveskedtek a gyerekeknek, akik a Habakuk együttes koncertjén együtt énekelhettek karácsonyi dalokat a fellépőkkel. A duó saját számokkal is szórakoztatta a gyereksereget.

Késő délután a Mikulás is megérkezett. A művelődési házban olyan sokan voltak, hogy szinte lépni nem lehetett, minden gyerek szeretett volna találkozni a nagyszakállúval, aki nem érkezett üres kézzel. Az önkormányzat helyi vállalkozóktól összesen 1,8 millió forint adományt kapott, amelynek egy részét a mikuláscsomagokra fordították, a többit pedig majd a gyermeknapra. Összesen 200 mikuláscsomagot osztottak ki, amelyekben 3500 forint értékű édesség volt.

A falukarácsony az adventi koszorúnál zárult, ahol meg­gyújtották a második gyertyát. Beszédet mondott Szél István polgármester és Dobsa Magyari Szilvia, fellépett az óvoda Katica csoportja. Szél István kiemelte, bízik abban, hogy az adventi koszorúk gyertyalángjai messzire elvilágítanak, olyan messzire, ahol ott van a béke nyugalma, a család szeretete és a haza biztonsága.