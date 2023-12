De a vagyonőr érző ember is. A napokban egy idős néni próbált elvinni egy boltból fél kiló kenyeret, de a biztonsági őr, aki szintén nő, észrevette. De amikor meglátta, hogy nem italt, vagy mást akart elvinni, és tudatosult benne, hogy a néni tényleg éhes lehet, nem indított eljárást, hanem egyszerűen kifizette a fél kiló kenyeret. Szóval a vagyonőrök ilyeneket is csinálnak, nem is kevésszer, ezért is meg kell becsülni őket