Mára már hagyománnyá vált Kiskundorozsmán, hogy évente kétszer köszöntik a 18. életévüket betöltött helyi fiatalokat. Májusban az első félévben született ifjakat, advent második vasárnapján pedig a második félévben születetteket ünneplik meg. Így volt ez most is a remény vasárnapján, amikor Ruzsa Roland önkormányzati képviselő üdvözölte a nagykorúvá vált dorozsmaiakat.

A képviselő lapunknak elmondta, két fiatalt, Pósa László Noelt és Vízhányó Zsolt Jánost ünnepelték meg, miután fellobbant a második gyertya lángja. Ruzsa Roland ilyenkor mindig sok sikert kíván nekik, valamint szép szóval és jó tanácsokkal látja el a dorozsmai ifjúságot. De felhívja a figyelmüket arra is, hogy a nagykorúságukat ne arra használják, hogy alkoholt vagy dohányt vásárolnak – tette hozzá.

A fiatalok a felnőtté válásuk emlékére a születési dátumukkal ellátott lakatot helyeztek el a tavaly átadott Dorozsma szíve lakatfalon. Maga a fal és a köszöntés is Topor Ágnes és Kernács Éva, a Dorozsmai lakosok csoport két vezetőjének kezdeményezése volt.

A képviselő egyébként örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy igen sok lakat van már a falon, mert használják azt a dorozsmaiak, sőt, Varga Judit volt igazságügyi miniszter is elhelyezett rajta egy lakatot, amikor tavaly a településrészre látogatott. De például esküvők után is szoktak oda lakatot zárni a párok a nagy nap emlékéül.

A lakatfal felállításáról egyébként korábban lapunk is beszámolt. Mint írtuk, a tavaly február végén megrendezett jótékonysági bálon befolyt összeg egy részéből hozták létre a falat, a bál fő támogatója Mihálffy Béla, Dorozsma országgyűlési képviselő- és Ruzsa Roland, önkormányzati képviselőjelölt volt.

A létrehozók és kezdeményezők akkor azt mondták, a falra felhelyezett lakat jelképezhet egy szövetséget, szerelmet, évfordulót, házasságot, ballagást, sikeres vizsgát vagy épp egy gyermek érkezését is. Hozzátették, a helyben élők és az elszármazottakat is meg tudják jeleníteni az életüknek egy-egy fontos állomását a lakatfalon. Hangsúlyozták, az, aki lakatot csatol fel a falra, örökre otthagyja Dorozsmán a névjegyét, és bármerre is sodorja az élet, egy kicsit mindig ott lesz a településrészen.